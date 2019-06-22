https://static.news.ru/photo/6bc4e9e6-94f7-11e9-8421-fa163e074e61_1024.jpg Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод Фото: president-sovet.ru

Грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный приём депутатов. Такое мнение выразил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Он высказал надежду на то, что «здравый смысл должен возобладать и ситуация в Грузии стабилизируется в ближайшие недели, а россияне смогут снова беспрепятственно посещать эту красивую страну с богатой историей и гостеприимным народом».

Член СПЧ также отметил, что решение президента Владимира Путина о запрете полётов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля продиктовано интересами безопасности россиян. С другой стороны, уточнил он, необходимо просчитать альтернативные варианты для тех, кто «продолжает какие-то деловые, культурные контакты в Грузии, если у кого-то там остались родственники и нужно срочно вылететь к ним».

Я считаю, что это обстоятельство тоже необходимо продумать, нужно подумать об их правах и жизненных потребностях, о тех людях, которым необходимо продолжать контакты с Грузией, — цитирует Брода РИА Новости .

Он заметил, что политический кризис в Грузии вызывает тревогу.

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.