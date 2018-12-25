Чиновники поругались из-за блокады Ленинграда

https://news.ru/storage/news/47c725150231b59b6411c627b4611feb/c1dda0f2-7043-43a1-b5ed-597a6b5f9d18_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Александр Беглов

Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа

Оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник вступил в словесную перепалку с врио губернатора Александром Бегловым. Спор разгорелся на заседании правительства города во время обсуждения вопроса празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Резник отметил, что он в годовщину снятия блокады, как и многие противники парада на Дворцовой площади, считает нужным вспоминать о ней без излишнего милитаризма.

«Мне близка философия „чтобы никогда не повторилось“, а кому-то — „можем повторить“», — пояснил депутат.

Он также поправил члена совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны Исая Кузинца. Тот во время своего выступления заявил, что блокаду Ленинграда держала не одна нацистская Германия, а «двенадцать стран Европы».

«Когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример», — заявил Кузинец.

Дипломированный историк Резник отметил, что Ленинград окружала фашистская армия, и напомнил о вкладе демократических европейских государств, которые входили в состав антигитлеровской коалиции. После этих слов Беглов вступил с депутатом в спор, утверждая, что в годы Второй мировой войны в Европе не было демократии.

«Никакой демократии в Европе не было. Расстреливали и сажали людей, холокост устроили», — цитирует врио губернатора «ЗакС».

Градоначальник отметил, что «ветераны и блокадники поставили точку в дискуссии» о проведении парада на Дворцовой площади. Резник же, в свою очередь, отказался «поддерживать дремучие инициативы».

Александр Беглов не в первый раз становится объектом обсуждения из-за своих высказываний. Ранее он отличился, назвав главными задачами России создание новой атомной бомбы, модернизацию армии и защиту населения от западных технологий управления сознанием.