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Чиновники поругались из-за блокады Ленинграда

Александр Беглов Сергей Булкин/News.ru

Александр Беглов

политика [ версия для печати ]
Александр Беглов считает, что в ней участвовала Европа

Оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник вступил в словесную перепалку с врио губернатора Александром Бегловым. Спор разгорелся на заседании правительства города во время обсуждения вопроса празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Резник отметил, что он в годовщину снятия блокады, как и многие противники парада на Дворцовой площади, считает нужным вспоминать о ней без излишнего милитаризма.

«Мне близка философия „чтобы никогда не повторилось“, а кому-то — „можем повторить“», — пояснил депутат.

Он также поправил члена совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны Исая Кузинца. Тот во время своего выступления заявил, что блокаду Ленинграда держала не одна нацистская Германия, а «двенадцать стран Европы».

«Когда мы говорим, что Европа против нас, то Ленинград уже показал нам пример», — заявил Кузинец.

Дипломированный историк Резник отметил, что Ленинград окружала фашистская армия, и напомнил о вкладе демократических европейских государств, которые входили в состав антигитлеровской коалиции. После этих слов Беглов вступил с депутатом в спор, утверждая, что в годы Второй мировой войны в Европе не было демократии.

«Никакой демократии в Европе не было. Расстреливали и сажали людей, холокост устроили», — цитирует врио губернатора «ЗакС».

Градоначальник отметил, что «ветераны и блокадники поставили точку в дискуссии» о проведении парада на Дворцовой площади. Резник же, в свою очередь, отказался «поддерживать дремучие инициативы».

Александр Беглов не в первый раз становится объектом обсуждения из-за своих высказываний. Ранее он отличился, назвав главными задачами России создание новой атомной бомбы, модернизацию армии и защиту населения от западных технологий управления сознанием.


#чиновники #блокада #Ленинград
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