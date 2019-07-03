Корабли Черноморского флота контролируют действия боевых кораблей НАТО, которые вошли в акваторию 2 июля. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Там уточнили, что за эсминцем ВМС Великобритании Duncan и фрегатом ВМС Канады Toronto наблюдение осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый», передаёт
Как ранее писал News.ru, корабли Североатлантического альянса прибыли для участия в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019. В манёврах также задействованы ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.