https://static.news.ru/photo/a26224be-b135-11e9-a8ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Командующий Черноморским флотом заявил о кардинальных переменах, которые произошли благодаря присоединению Крыма. Такое заявление вице-адмирал Игорь Осипов сделал в Севастополе, где принимал парад боевых кораблей по случаю Дня ВМФ.

За последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в «родную гавань» и заботе государства о развитии и модернизации флота. Мы продолжаем принимать и осваивать новые корабли и современные образцы военной техники, — приводит его слова пресс-служба правительства Севастополя.

Ранее News.ru писал о параде в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Его транслировали на больших экранах на Дворцовой площади. В мероприятии приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Кроме того, прибыли ракетный миноносец Военно-морских сил Китая «Си Ань» и индийский фрегат «Таркаш».

Тожественные парады по случаю дня ВМФ прошли также во Владивостоке и Астрахани.