https://static.news.ru/photo/f4edd9d2-95b3-11e9-8ac6-fa163e074e61_1024.jpg Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров Фото: Виктор Вытольский/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о том, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км, не намекал на агрессию и отправку в Грузию «мифического десанта», заявил министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.

Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того, что действительно от Грозного до Тбилиси 200 км, — отметил чиновник.

По его словам, ни Кадыров, ни силовики не будут без приказа никому помогать и не планируют.

Умаров подчеркнул, что домыслы относительно фразы главы Чечни тормозят налаживание отношений между Россией и Грузией.

При этом он отметил, что последние события вызывают волнение как среди чеченцев, так и среди других россиян. Чиновник добавил, что когда в соседней республике идёт стрельба, всем становится тревожно, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Как сообщал News.ru, ранее Кадыров написал, что «с большой тревогой» следит за событиями в Грузии. Он отметил, что народы двух стран «связаны вековыми узами дружбы и единства».