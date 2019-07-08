https://static.news.ru/photo/626a6d30-a163-11e9-80cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Росгидромет начнёт лицензировать частные метеокомпании с 2021 года. К ним будут предъявляться требования, как и государственным службам в этой сфере.

С 1 января 2021 года заработает новый механизм в сфере контроля, надзора в сфере гидрометеорологии и связанных с ней областей. Сначала Росгидромет будет переходить на работу в новых условиях, а потом уже остальных будем подтягивать через лицензирование. Хотите лицензию получить — выполняйте такие же требования, которые предъявляются к нам, — сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.

Он добавил, что сейчас частные компании пользуются открытыми данными государственный метеослужб, но «практически не платят за них».

Ранее News.ru писал, что специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района. Данный факт удалось установить благодаря многолетним метеорологическим наблюдениям. Они показали, что в этом посёлке из-за локальных особенностей местности — рельефа, почв, рек — температура довольно часто оказывается меньше на 3–4 градуса, чем в других районах области.