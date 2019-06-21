https://static.news.ru/photo/b325b764-93fa-11e9-acac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: duma.gov.ru

Некоторые российские парламентарии отказались от поездки на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси из-за возможных провокаций. Об этом рассказал первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, грузинская сторона не предоставила «внятных гарантий» того, что делегации обеспечат защиту от всевозможных инцидентов и попыток унизить достоинство гражданина РФ и депутата Госдумы, сообщает РИА Новости .

Сколько именно российских парламентариев отказались от поездки в Грузию, Затулин не уточнил.

Ранее News.ru писал, что глава делегации РФ и президент МАП депутат Сергей Гаврилов назвал произошедшее в Тбилиси заранее продуманной акцией. По его мнению, она была направлена на осложнение российско-грузинских отношений.