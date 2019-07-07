https://static.news.ru/photo/ca2d2d8c-a0cc-11e9-a50c-fa163e074e61_1024.jpg Сангаджи Тарбаев Фото: instagram.com/tarbaev_s

Сангаджи Тарбаев, экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН», рассказал, что проходил, как и все остальные, собеседование в администрации главы Калмыкии перед выдвижением в качестве кандидата на должность сенатора Совета Федерации.

По его словам, дальнейшие решения зависят от согласования в Совфеде и администрации президента. Однако уже сейчас он доволен поддержкой регионального руководителя, передаёт его слова РИА Новости .

Для меня статус — не сама цель. Конечно, это даёт определённые возможности с точки зрения лоббирования интересов республики, привлечения инвестиций. Но я и сейчас занимаюсь этим, — поделился политик.

Он рассказал, что постоянно проводит переговоры по насущным для республики вопросам и хорошо знает своё дело.

Как ранее писал News.ru, ошибки чиновников Калмыкии в решении любых задач, даже менее значительных, чем, например, обеспечение жилплощадью детей-сирот, начнут карать самым «жесточайшим образом». Об этом рассказал глава региона Алексей Орлов.