Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова. Соответствующее видео обнародовано на канале местного штаба оппозиционера Алексея Навального в YouTube.
В описании к видео отмечается, что в актовом зале администрации бюджетники заполняют подписные листы. Для этого используется база «с полным набором персональных данных и личные данные сборщика».
По данному факту активисты направят жалобу в СК, поскольку данные действия квалифицируются по статье УК «Фальсификация избирательных документов».
Как писал News.ru, Центризбирком (ЦИК) получил жалобу от партии «Яблоко» на работу избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга.