https://static.news.ru/photo/c171c634-9443-11e9-a7c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Штаб Навального в Санкт-Петербурге/youtube

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова. Соответствующее видео обнародовано на канале местного штаба оппозиционера Алексея Навального в YouTube.

В описании к видео отмечается, что в актовом зале администрации бюджетники заполняют подписные листы. Для этого используется база «с полным набором персональных данных и личные данные сборщика».

По данному факту активисты направят жалобу в СК, поскольку данные действия квалифицируются по статье УК «Фальсификация избирательных документов».

Как писал News.ru, Центризбирком (ЦИК) получил жалобу от партии «Яблоко» на работу избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга.