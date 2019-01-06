Нужно ли Уилана менять на Бутину

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Мария Бутина

Почему о таком обмене заговорили сразу

Показательно, что как только появилась информация о задержании в «Метрополе» американского гражданина Пола Уилана, мгновенно родилась версия о его аресте ради последующего обмена. А чаще всего в этой связи в качестве объекта для такого размена упоминалась Мария Бутина, которая, как известно, даже пошла на сделку со следствием, признав часть вменяемых ей нарушений американского законодательства.

Подоплеку такой спекуляции понять не трудно. Не надо быть семя пядей во лбу. Фактически задержание Уилана поспешили дополнительно представить, как часть преднамеренной операции. А самого бывшего морпеха — как жертву, попавшую в жернова осложнений отношений между двумя державами. Не случайно такую трактовку одним из первых придал гласности наш известный «доброжелатель» Уильям Браудер, уже заочно у нас осужденный.

Однако почти сразу же вероятность такого обмена отверг наш заместитель министра иностранных дел Рябков. Собственно, сама логика противоречит всем подобным спекуляциям, поскольку нет смысла затевать рискованное дело с якобы безосновательным арестом иностранного гражданина, когда Бутина уже пошла на сделку со следствием и может надеяться просто на скорую депортацию.

Но опасность такого допущения заключается в другом. Как известно, Мария Бутина, может, и нарушила определенные статьи штатовского законодательства, действуя, дескать, в качестве иностранного агента влияния без соответствующей регистрации. Но против нее не было выдвинуто обвинений в шпионаже. А вот Уилан был, что называется, пойман с поличным как раз за проведение разведывательной акции на территории России. AP/ТАСС Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл

Более того, насколько известно, в американских узилищах сейчас нет российских граждан, осужденных как раз за шпионаж. Поэтому нет оснований и для эквивалентного обмена типа тех, что в истории наших отношений с Соединенными Штатами проводились неоднократно. Например, на границе Восточного и Западного Берлина. Кто не помнит эпической сцены из «Мертвого сезона».

А вот «неэквивалентный» обмен задержанных в разных странах таит в себе очень серьезную опасность. Фактически тогда могла бы начаться практика взятия в заложники иностранных граждан ради освобождения попавших в неприятную историю своих компатриотов. К сожалению, подобную практику мы сейчас можем наблюдать в отношениях Китая и США, когда в ответ на задержание китайской предпринимательницы китайцы зеркально пометили в узилище у себя канадского гражданина. Можно с уверенность говорить о том, что речь и идет конкретно о взаимном взятии заложников.

Вряд ли великим державам стоит идти по такому пути. Так что Уилану предстоят все юридические процедуры с последующим судом. Формально ему грозит заключение на двадцать лет. Но, как всегда, возможны компромиссы. Но вряд ли скоро.