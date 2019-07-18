Кремль подчеркнуто спокойно отреагировал на эмоциональные обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес президента РФ Владимира Путина. Британка публично назвала российского лидера «лжецом». В ответ последовало умиротворенное: «Не соглашусь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не скрывал, что не стал внимательно знакомиться с критикой британского премьера. И объяснил почему.

Накануне вечером Мэй выступила в Королевском институте международных отношений. Как известно, в самое ближайшее время она покинет свой премьерский пост. А данная речь официально была названа последней. Британцы, из тех, кому ещё интересно, что говорит «хромая утка» Мэй, очевидно, ждали, что она отчитается перед ними о том, чем на своём посту смогла облегчить их жизнь, как старалась поднять экономику королевства на новый головокружительный уровень, каким образом залатывала дырки во всё более пустом британском бюджете. Но ничего такого они не услышали.

Просто хвастаться Мэй оказалось нечем. Страна стремительно проваливается во все более глубокий экономический кризис. Денег ни на что не хватает. Даже на поддержание боеспособности британской армии на высоком уровне. Позиции в мире Великобритания продолжает терять. А тут ещё Brexit страну попутал окончательно.

Тереза Мэй и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Мэй, иными словами, ничего не оставалось другого, как в своей прощальной речи продолжить делать заявления, от которых её народ, очевидно, уже подустал. Ей бы честно покритиковать в первую очередь саму себя за, откровенно говоря, бездарное правление. Вместо этого премьер-министр в очередной раз взялась за Путина.

За что на этот раз «досталось» президенту РФ от Лондона? Да за всё тоже интервью Financial Times, которое Путин дал три недели назад. В нём он, напомним, высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По словам президента, в том числе и западные партнеры РФ признают, что некоторые её элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны. При этом, подчеркнул Путин, либеральные идеи нужно не уничтожать, а дать им возможность существовать и проявлять себя.

Ничего более «свеженького» антироссийского британская разведка явно не смогла сфабриковать для Мэй накануне ее последнего выступления. И тогда премьер взялась за «старое».

Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела, — заявила в среду Мэй и добавила, что считает интервью Путина вызовом европейским странам.

Что в ответ? Да практически ничего. Спокойная реакция. Очень сдержанная и дипломатичная. А всё почему? Дело даже не в том, что политические бои Мэй с ветряными мельницами уже мало кому интересны. Просто пока британский премьер вчера «искореняла циничную ложь», российский лидер вместе с его белорусским коллегой общался с Богом. Вместе они посетили Валаам, где гневаться, как минимум, грешно.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/News.ru

А в четверг, уже в Санкт-Петербурге, Песков сообщил журналистам, что сожалеет о том, что в среду не имел возможности «внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй», поскольку сопровождал президента на Валааме. «Оттуда эти дискуссии воспринимаются гораздо в меньшей степени», — заметил он.

И всё же полностью игнорировать очередной выпад Мэй в адрес Путина Песков не стал.

Не соглашусь [с Терезой Мэй]. Сравнивать жизнь в России и в Европе или в других странах мира можно и нужно, везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным. В остальном все-таки мы ориентируемся именно на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью «Файнэншл таймс», — был подчеркнуто краток пресс-секретарь президента РФ.

Вот Мэй бы на Валаам отправить. Или (ещё лучше) следующего британского премьера. Вдруг поможет, станет легче на душе!