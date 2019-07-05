https://static.news.ru/photo/2b13dd10-9f3a-11e9-97dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство иностранных дел Великобритании отказало в допуске на Глобальную конференцию по свободе СМИ журналистам телеканала Russia Today (RT). Об этом сообщила главный редактор этого СМИ Маргарита Симоньян.

По её словам, нежелание выдавать аккредитацию, в британском МИДе объяснили нехваткой мест. Причём это было сделано не официально, а по телефону.

Нам отказали в аккредитации на 'глобальную конференцию по свободе прессы', которую проводит Британский МИД.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июля 2019 г.

Конференция будет проходить 10 и 11 июля. Несмотря на отказ RT, российские дипломаты, которые получили официальные приглашения, намерены принять в ней участие.

В конце 2018 года, как писал News.ru, британский регулятор Ofcom выдвинул в адрес RT обвинения в необъективном освещении событий. Телеканалу это грозило штрафом и даже отзывом лицензии.

Вскоре после этого Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», что стало «зеркальным» ответом России.

В июне 2019 года глава ведомства Александр Жаров заявил, что ситуация вокруг вещателя телеканала BBC World News в России находится в замороженном состоянии. Но подчеркнул, что в случае если права RT в Великобритании будут ущемлены, Роскомнадзор вернётся к этой проблеме.