Британские дипломаты хотят попасть к Полу Уилану

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Пол Уилан

Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану.

«После получения запроса о содействии наши сотрудники запросили консульский доступ, для того чтобы мы могли навестить его. Мы хотим провести консульский визит как можно скорее, как только доступ будет одобрен», — приводит РИА Новости слова представителя посольства Великобритании.

Российские спецслужбы подозревают 48-летнего Пола Уилана в шпионаже в пользу Вашингтона. Он арестован и может быть осужден в России на 20 лет.

По официальным данным, Пол руководит службой безопасности крупной компании «Борг Уорнер», а в Москву приезжал на свадьбу к друзьям.

Уилан, помимо американского гражданства, обладает британским подданством, ирландским гражданством. МИД РФ также получил запрос от посольства Канады для посещения Пола, писал News.ru.