Британия опровергла увеличение состава дипмиссий

https://news.ru/storage/news/b424e94ee034fbb69337fe0a2fed1e72/4580594b-65f7-4921-9914-0bf87cf9e118_850.jpg Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Британии опровергает достижение с Россией договорённости по восстановлению состава дипломатических миссий.

«Никаких новых договорённостей не было согласовано. В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери», — приводит РИА Новости слова официального представителя британского ведомства.

Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости постепенно восстановить численность диппредставительств начиная с января 2019 года.

20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.