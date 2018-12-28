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Британия опровергла увеличение состава дипмиссий

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

МИД Британии опровергает достижение с Россией договорённости по восстановлению состава дипломатических миссий.

«Никаких новых договорённостей не было согласовано. В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери», — приводит РИА Новости слова официального представителя британского ведомства.

Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости постепенно восстановить численность диппредставительств начиная с января 2019 года.

20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #МИД
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