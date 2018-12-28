Британия опровергла увеличение состава дипмиссий

МИД Британии опровергает достижение с Россией договорённости по восстановлению состава дипломатических миссий.
«Никаких новых договорённостей не было согласовано. В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери», — приводит РИА Новости слова официального представителя британского ведомства.
Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости постепенно восстановить численность диппредставительств начиная с января 2019 года.
20 марта из королевства были высланы 23 дипломата РФ. Такое решение британские власти приняли после начала расследования дела о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответных мер британские дипломаты будут высланы из РФ на родину, писал News.ru.