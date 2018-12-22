Посольство РФ: Британия подстрекает Киев к провокациям

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Великобритания подстрекает Киев к новым провокациям, направляя военный корабль в Чёрное море, заявили в посольстве России. Дипломаты отметили, что визит британского министра обороны в Одессу выглядит показательным в условиях подготовки украинским режимом акции с целью продлить военное положение.

В российской дипмиссии подчеркнули, что на какие бы шаги ни пошли киевские власти, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку.

«Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта», — приводит слова пресс-секретаря посольства РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского военно-морского флота покинул порт Одессы и вышел в Чёрное море после трёхдневного визита в украинский город. В настоящее время судно двигается в юго-восточном направлении.