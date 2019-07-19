Правительство Англии разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант может 22 июля объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций и призвать ЕС и ООН восстановить отменённые в 2016 году санкции против Ирана, передаёт
Как писал News.ru ранее, министерство иностранных дел Латвии направило ноту Ирану из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на котором находится моряк из этой балтийской страны.