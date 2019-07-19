https://static.news.ru/photo/2ebd5d5a-ab43-11e9-8fa7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com

Правительство Англии разрабатывает план по введению санкций в отношении Ирана после задержания британского танкера в Ормузском проливе.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант может 22 июля объявить о пакете дипломатических и экономических рестрикций и призвать ЕС и ООН восстановить отменённые в 2016 году санкции против Ирана, передаёт The Telegraph .

Как писал News.ru ранее, министерство иностранных дел Латвии направило ноту Ирану из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на котором находится моряк из этой балтийской страны.