https://static.news.ru/photo/bb61aec6-b3d3-11e9-95a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.rus.rusemb.org

Российское посольство в Лондоне отметило, что британские СМИ слишком избирательно подходят к освещению деятельности полицейских в разных странах. Так, журналисты практически молчат о жёстком подавлении «жёлтых жилетов» во Франции, зато уделяют много внимания пресечению в России несанкционированных митингов.

Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы. А события в Гонконге, где не утихают несогласованные протесты, много дней не сходят с газетных страниц. При этом российская дипмиссия не сомневается, что английские полицейские, окажись они на месте российских, проявили бы себя как профессионалы, которые «честно и добросовестно выполняют свой долг по защите правопорядка на улицах британских городов», сообщается на сайте посольства.

Российские дипломаты с иронией отмечают, что британские полицейские имеют большой опыт «противодействия незаконным массовым мероприятиям».

При этом британские полицейские, которые наделены широкими правами на применение силы, могут похвастаться солидным арсеналом спецсредств для разгона демонстрантов, которые были, например, использованы во время протестов 2014–2016 года, — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранительные органы проводят обыски по делу о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Известно о задержании одного человека.