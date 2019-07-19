Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.
Информацию об этом опубликовало агентство
Уточняется, что Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал россиянин, однако его деньги получали союзники кандидата в премьер-министры.
В интервью
Как писал News.ru ранее, Борис Джонсон не исключил, что необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании.