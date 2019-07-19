https://static.news.ru/photo/cbbf6cfe-aaaf-11e9-bedd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.

Информацию об этом опубликовало агентство Reuters , дополнив, что Темерко, в свою очередь, связан с руководством российских силовых структур. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление в беседе с агентством.

Уточняется, что Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал россиянин, однако его деньги получали союзники кандидата в премьер-министры.

В интервью The Daily Telegraph Темерко заявил, что в настоящий момент поддерживает в борьбе за премьерское кресло Джереми Ханта, так как пересмотрел свои взгляды на Brexit, сторонником которого является Джонсон.

Как писал News.ru ранее, Борис Джонсон не исключил, что необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании.