Болтон заговорил о новых контактах с властями России

https://news.ru/storage/news/0e4d5df43d86c0dc4bf95c17a8927c20/c09ecfbb-8bb2-4cf1-b4a3-0e706ac4dd4e_850.jpg Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых контактов с официальными лицами России. Об этом он рассказал журналистам во время визита в Иерусалим.

В Израиль Болтон прилетел для обсуждения с руководством страны ситуации в Сирии. Уже 7 января помощник Трампа посетит Турцию для проведения подобных переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Последний раз Болтон прилетал в Москву 21—23 октября 2018 года. За три дня он провёл переговоры с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым, министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президентом РФ Владимиром Путиным, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Ранее News.ru сообщал, что Болтон вспомнил об Израиле при выводе войск США из Сирии. Помощник Трампа заявил, что вывод американских войск из Сирии должен осуществляться с обеспечением безопасности Израиля и других союзников Штатов на Ближнем Востоке.