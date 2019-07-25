https://static.news.ru/photo/c1ff685c-ae94-11e9-be85-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Около 68% россиян с одобрением воспринимают работу Владимира Путина на посту президента РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

Согласно результатам исследования, 31% опрошенных не одобряют деятельность главы государства. Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.

По данным Левада-Центра, половина россиян считает, что на данный момент РФ движется по верному пути, 41% опрошенных придерживаются обратного мнения. При этом социологи отмечают, что почти каждый десятый житель России затрудняется оценить положение дел в стране.

В опросе, который проводился с 18 по 24 июля текущего года, приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Согласно результатам опроса,который ранее провёл ВЦИОМ, 72,4% жителей страны заявили о доверии к президенту Владимиру Путину. Около 24% россиян заявили, что отрицательно оценивают деятельность главы государства, писал News.ru.