Российские граждане в стране и за её пределами продолжают активно отправлять вопросы и пожелания к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
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Приём вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с Путиным начнётся 20 июня в 12:00 по московскому времени. Её трансляцию можно увидеть в эфире сразу нескольких российских телеканалов, среди которых «Первый», «Россия 1», радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Также будет вестись трансляция будет в интернете, писал News.ru.