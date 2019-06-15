https://static.news.ru/photo/10cf6b24-9065-11e9-8e4c-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские граждане в стране и за её пределами продолжают активно отправлять вопросы и пожелания к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центров, по состоянию на 16 июня поступило более 600 тысяч обращений к главе государства.

Приём вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Прямая линия с Путиным начнётся 20 июня в 12:00 по московскому времени. Её трансляцию можно увидеть в эфире сразу нескольких российских телеканалов, среди которых «Первый», «Россия 1», радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Также будет вестись трансляция будет в интернете, писал News.ru.