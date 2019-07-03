https://static.news.ru/photo/9e942982-9da7-11e9-a938-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы за первую неделю приёма документов окружными избирательными комиссиями выдвинули свыше 400 человек. Более половины из них представляют непарламентские партии.

На 3 июля 410 кандидатов выдвинули свои кандидатуры по одномандатным и многомандатным избирательным округам, из них более 180 — самовыдвиженцы, — говорится на сайте Московского горизбиркома .

Статус кандидата утратили шесть самовыдвиженцев. Это Александр Власов (25 округ), Ольга Кравчук (14), Елена Пирожникова (38), Владимир Родионов (8), Анна Федермессер (43) и Денис Шендерович (41).

Кроме этого, музыкант и основатель группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как «Паук», сменил 12-й округ на 43-й, а Юлия Серебрянская утратила статус в 18-м и выдвинулась в 45-м.

Статус «зарегистрирован» в настоящее время значится у 20 кандидатов, из которых трое представляют «Справедливую Россию», один — ЛДПР, а остальные — КПРФ.

Как писал News.ru, 89% жителей Москвы заявили, что не испытывают интереса к назначенным на 8 сентября 2019 года выборам в Мосгордуму. При этом только 28% горожан обратили внимание на то, что кандидаты начали собирать подписи для своего выдвижения.