Белоруссия подтвердила визит Лукашенко в Россию

Администрация президента Белоруссии подтвердила предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. В российской столице намечены его переговоры с Владимиром Путиным.
Они состоятся 25 декабря, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
В официальных мероприятиях примут участие члены правительств двух государств.
«В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия», — цитирует Эйсмонт ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что на встрече глав России и Белоруссии может быть подписан проект соглашения о взаимном признании въездных виз.