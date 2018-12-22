Белоруссия подтвердила визит Лукашенко в Россию

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Администрация президента Белоруссии подтвердила предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. В российской столице намечены его переговоры с Владимиром Путиным.

Они состоятся 25 декабря, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

В официальных мероприятиях примут участие члены правительств двух государств.

«В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия», — цитирует Эйсмонт ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что на встрече глав России и Белоруссии может быть подписан проект соглашения о взаимном признании въездных виз.