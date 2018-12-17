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Беглов уволил главу комитета по вопросам законности

Александр Беглов Сергей Булкин/News.ru

Александр Беглов

политика [ версия для печати ]

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова.

Его место временно займёт Андрей Романов, который работал заместителем руководителя ведомства.

Также Беглов принял решение уволить советника губернатора по инвестициям, спецпредставителя губернатора по взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам культурно-гуманитарного развития и спецпредставителя по координации вопросов по совершенствованию оргработы в области регулирования метростроения.

Помимо этого, со своих постов сняты спецпредставитель по взаимодействию с правоохранительными органами города и области, а также спецпредставитель по взаимодействию с региональными общественными организациями ветеранов.

Должность советника на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства получил Феликс Кармазинов, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Беглов уволил своего советника Игоря Забирана из-за интервью, которое он дал СМИ. Это связано с тем, что позиция, которую озвучил Забиран, не соответствует точке зрения правительства Петербурга.


#Санкт-Петербург #увольнения #Беглов
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