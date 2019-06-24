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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что ужесточение подхода США и Европы к Ирану может вызвать осложнения в переговорах в Вене стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По его словам, европейские страны в некоторых аспектах начали поддерживать позицию США по иранской проблеме и это вызывает беспокойство в Кремле. Кроме того, напряжённости в переговоры могут добавить кризис в...