Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит работать на своём посту на благо города.

Матвиенко будет и дальше представлять интересы города в Совете Федерации, — цитирует Politexpert политика.

Как писал News.ru, Беглов объявил об интеллектуальной «перезагрузке» в Северной столице. По его словам, в мегаполисе сложилась «лучшая в стране система подготовки специалистов информационных технологий», что позволит городу превзойти конкурентов и как можно быстрее войти в «цифровую эпоху».

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