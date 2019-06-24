Беглов рассказал о дальнейшей работе Матвиенко в Совфеде
Мария Кузнецова
13:27, 24 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ecd6e8d0-966a-11e9-9e4f-fa163e074e61_1024.jpgАлександр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит работать на своём посту на благо города.
Матвиенко будет и дальше представлять интересы города в Совете Федерации, — цитирует Politexpert политика.
Как писал News.ru, Беглов объявил об интеллектуальной «перезагрузке» в Северной столице. По его словам, в мегаполисе сложилась «лучшая в стране система подготовки специалистов информационных технологий», что позволит городу превзойти конкурентов и как можно быстрее войти в «цифровую эпоху».