Наконец обнародована предвыборная программа главного фаворита губернаторских выборов в городе на Неве — Александра Беглова. Понятно, что никто так ярко не рассказывает о своих достижениях, как разного рода кандидаты, рыбаки и охотники. Но на то, собственно, и выборы, чтобы кандидатский товар показать лицом.

Но надо сказать, что появление подробной предвыборной программы — это важный шаг, поскольку призывы «голосовать сердцем», как в девяностые, у нас уже не встречают животворящего отклика. Да и девиз программы «Санкт-Петербург — город, в котором хочется жить» должен свидетельствовать в первую очередь о социальной направленности будущего питерского правительства. Между тем некоторые источники упорно предвещают в Питере перспективу второго тура, что создаёт для штаба врио губернатора немалые психологические проблемы. И это притом, что муниципальный фильтр и некоторые соглашения определили в спарринг-партнёры независимому кандидату Александру Беглову достаточно предсказуемых соперников. Поэтому 63-летнему врио будут противостоять 70-летний режиссёр Владимир Бортко и 60-летний бывший лидер питерского «Яблока» Михаил Амосов. Плюс от «Справедливой России» пройти муниципальный фильтр голосами единороссов помогли племяннице Сергея Миронова — Надежде Тихоновой.

Относительно молодому 40-летнему Олегу Капитанову, ещё недавно лидеру фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе, от греха подальше предложили должность в аппарате Смольного, главы комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике, и вывели его заранее из предвыборной гонки. Хотя опросы показывали, что у деятеля, которого сейчас Жириновский громогласно обличает предателем, были крайне невысокие личные рейтинги.

Ещё вчера представители ВЦИОМа обзванивали горожан и напрямую спрашивали их, знают ли они о реальных заслугах Александра Беглова, чем вызывали горячие протесты его соперников. Однако теперь на сайте главного кандидата можно прочитать, что до окончания своего предполагаемого губернаторского мандата он обещает ввести в строй 112 детских садов, 41 школу и 36 учреждений здравоохранения.

Слабым звеном предыдущей питерской администрации было строительство метро. Многие станции были просто годами «замороженными». В прямом и переносном смысле, поскольку в болотистых питерских недрах строительство «подземки» включает в себя многие дополнительные трудности. Момент назначения Беглова врио губернатора удивительно совпал с забастовкой метростроителей, которые, подобно шахтерам, грозились не выходить на поверхность до получения задерживавшейся многие месяцы зарплаты.

Александр Беглов Александр Беглов/vk.com

Теперь команда Беглова обещает, что три долгожданные станции — «Проспект славы», «Дунайская» и «Южная» — будут открыты ещё до единого дня голосования. А всего к 2025 году откроют свои двери ещё десять станций, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе. Понятно, что не обошлось без солидной поддержки центра. Но ныне и способности местных управленцев во многом определяют, исходя из их лоббистских возможностей.

Однако куда более сенсационно выглядят другие обещания фаворита. В частности, об увеличении городского консолидированного бюджета до одного триллиона рублей. А такую перспективу Беглов рисовал практически с первого дня своего назначения. И о доведении за время его правления средней зарплаты петербуржцев до 100 тысяч рублей. Дескать, мы ещё и Москве покажем! Вопрос соперничества со столицей время от времени действительно всплывает в выступлениях губернатора. Не ясны пока, правда, механизмы такого финансового скачка. За исключением работы по повышению эффективности фискальных городских органов.

А вот обязать чиновников всех уровней давать ответы в течение трёх дней, как обещано опять же в предвыборной программе Беглова, можно. Для этого достаточно просто издать соответствующее распоряжение Смольного. Проблема только в том, чтобы такие блиц-ответы не превратились в штампованные отписки.

Итак, предвыборная гонка во втором по значимости российском мегаполисе, северной или культурной столице, выходит на финиш. Все карты открыты, обещания даны. Вон даже Владимир Бортко заявил, что он борется не собственно с Бегловым, а с системой сложившейся городской власти. А вот какой эта власть будет, решать всё равно горожанам. Электорат не выбирают.