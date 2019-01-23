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Беглов покинул заседание из-за критики депутата

Александр Беглов Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Беглов

политика [ версия для печати ]

Врио главы Петербурга Александр Беглов покинул заседание Заксобрания после заявлений депутата. С критикой в адрес Беглова выступил парламентарий Максим Резник.

Он заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост губернатора Петербурга.

«Вы сказали, что на сознание молодежи влияет Запад», — передаёт слова Резника «Фонтанка».

После этого заявления Беглов покинул зал.

Резник сказал, что Петербург создавался под влиянием Запада, поэтому Беглов не подходит на должность губернатора.

При этом спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поддержал Беглова, отметив, что ему оказал доверие президент РФ Владимир Путин.

Позже представитель аппарата губернатора Петербурга заявил, что Беглов покинул заседание Заксобрания из-за плотного рабочего графика.

Ранее News.ru писал, что Беглов определился с кандидатурами вице-губернаторов. Списки с именами и фамилиями претендентов он направил на согласование в Заксобрание. 


#КРИТИКА #Санкт-Петербург #Беглов
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