Беглов избавляется от замов Полтавченко

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Александр Беглов

Отставки вице-губернаторов только начались

Буквально пару дней назад мы писали, что удивительная дерзость Игоря Албина, отказавшегося выполнить предписание президента и встретиться с журналистской Андреевой, пожаловавшейся от имени обманутых дольщиков непосредственно Владимиру Путину, вызвана его точной информацией о собственных карьерных перспективах. Легко становиться в позу и объявлять о готовности уйти в отставку, когда отставка и так состоится на днях.

И действительно, уже в среду, 26 декабря, врио губернатора Питера Александр Беглов отправил Албина (в прошлом костромского губернатора Слюняева) в отставку. И не надо быть пророками в собственном отечестве, чтобы понять, что нечто человеческое в наших сановниках проявляется только тогда, когда им терять в принципе нечего. Только тогда они вылезают из своих «футляров», снимают маску усталой снисходительности и проявляют свои чувства. И вся публичная фанаберия Албина тому лишний пример. А с Андреевой встретился сам Беглов. Он не счёл такой шаг чем-то унизительным для себя. Но сам факт такого демарша губернатора был приговором для Албина.

Впрочем, вместе с Албиным в отставку отправлен и другой вице — Михаил Мокрецов, курировавший городские финансы. Но и его уход не стал особой сенсацией. Фактически он последовал за вынужденным уходом главы комитета по инвестициям города Ирины Бабюк, которая занимала свой пост еще со времен губернаторства Матвиенко, с 2012 года. В городе на Неве действительно накопилось немало подвисших инвестиционных проектов. От затянувшегося проекта переустройства знаменитого Апраксина двора до переезда местного зоопарка. Так что предлог для переформатирования финансового блока города искать губернатору особо не пришлось.

Zamir Usmanov/Global Look Press Игорь Албин

Собственно, удивительно не то, что начались отставки именно сейчас. Многие недоумевали, почему за первые месяцы своего правления Беглов всего лишь сменил руководителя аппарата правительства. Впрочем, теперь, как считают, на повестке дня отставка первого вице-губернатора Александра Говорунова. Хотя его головы требовали в первую очередь. Дело в том, что он в числе прочих вопросов курировал департамент безопасности и обеспечения массовых мероприятий. И как раз с его именем связывают жестокий разгон демонстрации по случаю пенсионной реформы, которая сначала была разрешена, а потом в срочном порядке разрешение отозвали. Ну, а 7 ноября коммунисты и прочие левые не получили традиционного разрешения на праздничный марш к стоянке крейсера «Аврора». Словом, уход Говорунова, как считают, похоронит и все «косяки», связанные с митинговой активностью в Питере.

Ну, а Беглов начинает обустраивать собственную администрацию в расчёте на успех на сентябрьских выборах.