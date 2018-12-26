Авен объяснил отсутствие на встрече с Путиным

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Пётр Авен

Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен не смог приехать на встречу президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса и деловых объединений из-за отъезда из Москвы.

«Я просто не в Москве, я очень далеко нахожусь от Москвы. Никакой специальной причины нет», — сообщил он ТАСС.

Помимо Авена, на встречу не были заявлены глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

Ранее News.ru писал, что Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества и впадать в изоляционизм. «Мы не собираемся впадать в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», — заявил Путин на встрече с представителями российских деловых кругов. Он подчеркнул, что это будет только сдерживать развитие страны.