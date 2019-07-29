https://static.news.ru/photo/fd79527a-b1e7-11e9-b72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: James K. McCann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство юстиции расширило перечень нежелательных в России организаций. Туда включён американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора.

Корпорация занимается развитием сотрудничества между США и Западной Европой. Её лидеры неоднократно высказывались в пользу антироссийских санкций. Они также настаивают на том, что со стороны РФ исходит мощная информационная угроза, и призывают противостоять пропаганде.

29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включён Atlantic Council of the United States («Атлантический совет», США), — сказано в сообщении Минюста .

Центр Atlantic Council of the United States стал 18-й неправительственной организацией, включённой в чёрный список . Его пополнение производится на основе закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее News.ru писал, что в перечень нежелательных организаций были включены американский фонд «Свободная Россия» и канадская организация «Всемирный конгресс украинцев».