https://static.news.ru/photo/d8503f9a-8f4b-11e9-8e60-fa163e074e61_1024.jpg Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основатель фонда «Вера» Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму и сняла свою кандидатуру. Официальное заявление уже передано избирательной комиссии, сообщила активистка.

По её словам, она подверглась жёсткой критике после решения попробовать побороться за депутатское кресло, и большинство претензий были безосновательными и не имеющими ничего общего с реальностью.

Были и обвинения в том, что фонд «Вера» стал теперь жить за государственный счёт, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ, — написала девушка на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Федермессер добавила, что за два месяца, прошедших с момента подачи документов для участия в выборах, она «вымотана эмоционально и всё время болеет».

Я остаюсь в фонде «Вера» и в моём любимом Центре паллиативной помощи. Мы будем развивать Первый московский детский хоспис и делать всё, чтобы жизнь там была такой, какой и должна быть в детстве — счастливой. Мы откроем, наконец-то, в Москве койки сестринской помощи, — рассказала общественный деятель.

В конце текста она извинилась перед теми, кто собирались поддержать её на голосовании, и опубликовала дизайн предвыборных листовок, которые использовались бы во время предвыборной кампании.

Ранее News.ru сообщал, что партия «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в Московскую городскую думу по 10 избирательным округам. Среди претендентов на депутатское кресло — эколог Максим Шингаркин, который предлагает свою кандидатуру по 20-му одномандатному избирательному округу.