Анкара предрекает скорую встречу президентов Турции и РФ

В Россию с официальным визитом едет турецкая делегация. В её состав войдут главы МИДа и Минобороны Турции, сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.
«В субботу делегация в составе официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправится с визитом в Россию», — сказал Челик.
По словам Челика, «при необходимости (после визита турецкой делегации в РФ) переговоры с глазу на глаз затем могут провести президенты Турции и России».
Стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, в том числе в военной и по дипломатической линии. Не исключено, что затронут ситуацию в Сирии.
Ранее News.ru писал, что вывод американского контингента с северо-востока Сирии усилил противоречия внутри «астанинской тройки» (РФ, Турция и Иран), проявлявшиеся и раньше.