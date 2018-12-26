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Анкара предрекает скорую встречу президентов Турции и РФ

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

политика [ версия для печати ]

В Россию с официальным визитом едет турецкая делегация. В её состав войдут главы МИДа и Минобороны Турции, сообщил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик.

«В субботу делегация в составе официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправится с визитом в Россию», — сказал Челик.

По словам Челика, «при необходимости (после визита турецкой делегации в РФ) переговоры с глазу на глаз затем могут провести президенты Турции и России».

Стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, в том числе в военной и по дипломатической линии. Не исключено, что затронут ситуацию в Сирии.

Ранее News.ru писал, что вывод американского контингента с северо-востока Сирии усилил противоречия внутри «астанинской тройки» (РФ, Турция и Иран), проявлявшиеся и раньше. 


#россия #оружие #турция
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