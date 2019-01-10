Анастасия Кашеварова станет советником Володина

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Анастасия Кашеварова

Журналистка и основательница издания Daily Storm Анастасия Кашеварова станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Кашеварова войдёт в руководство одного из думских управлений», — сообщил «Дождю» Володин.

По словам думского источника, Кашеварова будет курировать работу пресс-службы спикера — у него до сих пор не было личного пресс-секретаря.

«12 лет я работаю журналистом, а нам многое позволительно. Поэтому я решила дерзнуть и попробовать себя на госслужбе, где не так много позволительно», — написала Анастасия в Facebook.

Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. Он подчеркнул, что нужно привлечь судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права, экспертов, чтобы посмотреть, как Конституция работает сегодня. Это необходимо, чтобы оценить, насколько нормы соответствуют тем положениям, которые были приняты. Данное предложение было выдвинуто на встрече президента России Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ.