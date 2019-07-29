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Россия подготовила и предложила ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В документе сказано о необходимости применения энергичных и эффективных действий на международном и региональном уровнях.

Это нужно для «выправления и последующего оздоровления» обстановки в Персидском заливе и для преодоления затянувшегося кризиса. Концепция предполагает, что начать работу по созданию системы безопасности в указанном регионе можно с...