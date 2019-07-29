Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам ВС обеих палат Конгресса США с просьбой включить станции против суверенного долга России в проект оборонного бюджета на следующий год.
Инициатива носит название DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act) — законопроект «о защите выборов путём установления красных линий». По мнению политиков, такая мера должна предотвратить вмешательство иностранных правительств в выборы в США, передаёт
Как писал News.ru ранее, представители Комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Америки по международным делам призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции. Они направили соответствующее письмо главе государства. Причиной для новых мер должен стать инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.