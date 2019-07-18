https://static.news.ru/photo/b463999e-a9c5-11e9-b21d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Группа членов Палаты представителей Конгресса США предложила к рассмотрению новый законопроект о введении санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ.

Авторы — демократы Марси Капут и Майкл Куигли и республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик — подготовили такую инициативу в связи с арестом в России украинских моряков. Произошедшее они считают «последним в серии шагов России с целю подрыва демократического прогресса на Украине и мирового правопорядка», передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, депутаты Госдумы предложили ограничить иностранных граждан в праве судиться с попавшими под санкции США россиянами. Согласно инициативе, начать тяжбу с ответчиком можно будет только на территории РФ. Если истец откажется от предложенных условий ведения процесса, то вторая сторона получит неустойку.