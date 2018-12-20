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За что США наказывают российскую прессу

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]
Американские санкции стали способом устранения конкурентов

Вашингтон вновь расширил санкционный список против российских физических и юридических лиц. В блэк-лист попали предполагаемые сотрудники ГРУ, а также средства массовой информации — такие как Федеральное агентство новостей, сайты «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Что стало причиной таких мер, разбирался News.ru.

Если USA Really освещает политическую ситуацию в Америке, то «Экономика сегодня» и «Невские новости» имеют вообще иную, далёкую от политики в США тематику. Главный редактор «Невских новостей» Тимофей Шабаршин в комментарии News.ru назвал введённые против издания санкции «анекдотом».

«Мы пишем о событиях, которые касаются конкретно нашего города. Освещаем в основном события местного значения, футбольные матчи, перекрытия дорог, пишем о ДТП, о погоде», — сказал собеседник. По его словам, «Невские новости» за всё время существования не опубликовали ни одной статьи на английском языке.

Эксперт по информационным технологиям Игорь Николайчук в беседе с News.ru отметил, что поводом для внесения СМИ в санкционные списки якобы является их «вмешательство» в выборы в США. Однако эксперт подчеркнул, что говорить о «вмешательстве» по меньшей мере некорректно, поскольку россияне не похищали бюллетеней, не вбрасывали их в урны, не накручивали голоса — то есть не производили незаконных поступков, которые могли бы реально изменить ход выборов.

По факту США обвиняют журналистов в том, что они писали материалы о выборах и высказывали своё мнение о кандидатах Дональде Трампе и Хиллари Клинтон. То есть выполняли прямую функцию СМИ — информирование, формирование общественного мнения. Более того, сомнительно, что американцы посещали, например, новостной сайт Санкт-Петербурга и читали новости на русском языке. 

Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

По словам Шабаршина, «Невские новости» не избегают упоминаний о Трампе и Клинтон, особенно если речь идёт о местных новостях. Например, президент США упоминается в сообщении о том, как местные активисты жгли куклу с его изображением. Конечно, вряд ли это формирует доброе отношение к Трампу — но из новости, как из песни, слов не выкинешь.

«Санкции, во-первых, должны оказать давление на Россию и на власти страны, которые не пришлись по нраву американцам; во-вторых, это попытка затруднить действия, которые позволяют России вписываться в мировое коммуникационное пространство», — считает Игорь Николайчук.

Он отметил, что попавшие под санкции предполагаемые сотрудники ГРУ подозреваются в похищении переписки Хиллари Клинтон с компьютера в штабе Демократической партии США. Однако собеседник агентства усомнился, что «такая серьёзная организация, как российское разведывательное управление, этим занималась».

По мнению эксперта, вводя санкции в отношении информационных компаний, правительство США помогает своему бизнесу. Сейчас сайты Facebook, Twitter, Instagram, а также средства массовой информации имеют возможность зарабатывать деньги на рекламе, получая внимание пользователей. Не факт, что в дальнейшем американцы не внесут в чёрный список российские соцсети или даже поисковик «Яндекс», чтобы вытеснить их с мирового рынка и устранить конкурентов. Напомним, что когда США ввели санкции против российского РУСАЛа, выгоду получили другие компании, которые продают алюминий на американском рынке.


#сша #россия #санкции #СМИ
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