В Москве полиция снова задержала оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в
Политик рассказал о том, что был задержан около своего дома.
Вышел сегодня побегать и купить жене цветов, у неё сегодня день рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали, — сообщил Навальный.
Политик рассказал, что сейчас находится в отделении МВД по Даниловскому району Москвы. Причины своего задержания он не сообщил.
Навальный совсем недавно вышел на свободу после десяти суток административного ареста. Суд признал оппозиционера виновным в участии в запрещённом властями марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня, писал News.ru