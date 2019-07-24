https://static.news.ru/photo/f56eb2fa-ade1-11e9-9727-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве полиция снова задержала оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в Instagram .

Политик рассказал о том, что был задержан около своего дома.

Вышел сегодня побегать и купить жене цветов, у неё сегодня день рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали, — сообщил Навальный.

Политик рассказал, что сейчас находится в отделении МВД по Даниловскому району Москвы. Причины своего задержания он не сообщил.

Навальный совсем недавно вышел на свободу после десяти суток административного ареста. Суд признал оппозиционера виновным в участии в запрещённом властями марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня, писал News.ru