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Албин: устал от грязных игр «политкукловодов»

Игорь Албин Zamir Usmanov/Global LooK Press

Игорь Албин

политика [ версия для печати ]

Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин не знает, чем он будет заниматься в будущем. Чиновник планирует пару недель отдохнуть от государственной службы.

«Устал от грязных игр „политкукловодов“, которые обещают и не держат слово. Если честно, то государевой службой сыт по горло», — заявил Албин в переписке в Telegram с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

После вопроса, о каких «политкукловодах» идёт речь, Албин удалил сообщение с пояснением, что «это личное».

Как сообщал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана. Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместо Албина станет Николай Бондаренко.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #ГУБЕРНАТОР
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