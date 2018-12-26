Албин: устал от грязных игр «политкукловодов»

https://news.ru/storage/news/f2c32e2dd828086d4b82f2dd9bc57d3b/d4fbbcfb-00e4-4893-b6e1-18c039605e7a_850.jpg Zamir Usmanov/Global LooK Press

Игорь Албин

Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин не знает, чем он будет заниматься в будущем. Чиновник планирует пару недель отдохнуть от государственной службы.

«Устал от грязных игр „политкукловодов“, которые обещают и не держат слово. Если честно, то государевой службой сыт по горло», — заявил Албин в переписке в Telegram с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

После вопроса, о каких «политкукловодах» идёт речь, Албин удалил сообщение с пояснением, что «это личное».

Как сообщал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана. Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместо Албина станет Николай Бондаренко.