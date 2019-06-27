Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поражением украинской пропаганды и крахом внешней политики Киева.
И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с её воплями про «аннексию» Крыма и «российскую оккупацию». По сути, это крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы, — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».
Как писал News.ru, 26 июня ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины были отклонены. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал такое решение «разрывом санкций».