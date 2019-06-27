И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с её воплями про «аннексию» Крыма и «российскую оккупацию». По сути, это крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы, — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».