https://static.news.ru/photo/8b50bc76-b208-11e9-bb28-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Освоение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в Крыму, происходит медленно потому, что нет их авансирования. Так глава региона Сергей Аксёнов ответил на призыв премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить работу в этом направлении.

Все работы оплачиваются только по факту их завершения, в этом и кроется причина сложностей с кассовым освоением средств, пояснил он. По его словам, в этом году потрачено 2,5 млрд рублей, что составляет 19% от плана, передаёт РИА Новости .

Помимо этого, уточнил Аксёнов, есть проблема «с безопасными качественными дорогами, где задержка связана с передачей и паспортизацией сельских дорог». Вместе с тем, отметил он, в августе «будут законтрактованы безопасные качественные дороги, соответственно, будет выполнен весь план мероприятий этого года».

Ранее, как писал News.ru, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что освоение средств в рамках в Крыму осуществляется медленно, и призвал ускоряться и работать эффективней.