Аксёнов уволил мэра и главу горсовета Феодосии

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Глава Крыма Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение уволить мэра Феодосии Сергея Фомича и председателя горсовета Владимира Титаренко.

По его словам, и.о. главы города планируется назначить экс-руководителя администрации села Насыпное Феодосийского муниципального округа Сергея Бовтуненко.

Он отметил, что совместно со спикером Госсовета Владимиром Константиновым хочет предложить на пост председателя горсовета Анжелу Сердюкову, передаёт телеканал «Крым-24».

В преддверии Нового года Аксёнов пообещал городским властям устроить «стопроцентную перезагрузку» администрации, если они не смогут решить накопившиеся проблемы.

Ранее News.ru писал, что глава Крыма принял отставку министра жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова. Тот покидает свой пост с формулировкой «по собственному желанию».