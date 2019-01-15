Аксёнов уволил мэра и главу горсовета Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение уволить мэра Феодосии Сергея Фомича и председателя горсовета Владимира Титаренко.
По его словам, и.о. главы города планируется назначить экс-руководителя администрации села Насыпное Феодосийского муниципального округа Сергея Бовтуненко.
Он отметил, что совместно со спикером Госсовета Владимиром Константиновым хочет предложить на пост председателя горсовета Анжелу Сердюкову, передаёт телеканал «Крым-24».
В преддверии Нового года Аксёнов пообещал городским властям устроить «стопроцентную перезагрузку» администрации, если они не смогут решить накопившиеся проблемы.
Ранее News.ru писал, что глава Крыма принял отставку министра жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова. Тот покидает свой пост с формулировкой «по собственному желанию».