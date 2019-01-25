Власти РФ продолжат требовать от компаний локализации данных

https://news.ru/storage/news/bf2f708046c64dcb291be4464e87c3bc/9c177fea-41e1-4dc2-939b-5a5a753b767c_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Максим Акимов

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что российские власти продолжат настойчиво требовать от компаний локализации данных на территории страны.

«Учитывая резонансность подобного рода политик, мы будем настойчиво требовать локализации данных на территории РФ, но так, чтобы не разрушить базовые сервисы для пользователя», — сказал Акимов.

Он добавил, что правительство находится в диалоге с российскими и иностранными компаниями по данному вопросу.

Закон «О персональных данных» вступил в силу в 2015 году. Он обязывает компании хранить личные данные россиян на территории России. При отказе устранить нарушения работа компании блокируется.

Как ранее писал News.ru, популярными социальными сетями Facebook и Twitter заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство обвинило мировые интернет-платформы в нарушении закона Российской Федерации о персональных данных. Они попали под административное расследование.