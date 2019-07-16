https://static.news.ru/photo/da95e40a-a7cc-11e9-84fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

17 июля Лефортовский суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста 24 украинским морякам. Они были задержаны 25 ноября в результате инцидента в Керченском проливе. Координатор команды защиты подсудимых и адвокат Дениса Грищенко Николай Полозов в разговоре с News.ru предположил, что арест всё же будет продлён.

Скорее всего, завтра не будет сюрпризов. Несмотря на замечания международного трибунала по содержанию моряков, он обязал Россию не прекращать уголовное дело, — сказал он.

Также Полозов считает, что освобождение моряков вполне реально, для этого «существуют процедуры и процессуальные возможности», однако для этого нужно политическое решение.

Вероятно, их не станут пока отпускать, чтобы обеспечить возможность для политического манёвра. Как только будут достигнуты договорённости, примут решение, и найдётся процессуальная возможность для освобождения, — рассуждает он.

Также адвокат не стал утверждать, что дело моряков непосредственно связано с делом Кирилла Вышинского. Суд в Киеве в понедельник 15 июля отложил заседание по Вышинскому на 19 июля. Процесс по украинским морякам состоится 17 июля. В связи с этим возникли версии, что украинская сторона «торгуется».

Здесь скорее имеется в виду принцип взаимности. Формально они никак не связаны. В каждом случае будет свой механизм, — говорит Полозов.

Ранее News.ru писал о том, что матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину.