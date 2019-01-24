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Адвокат: суд над Януковичем шёл под давлением власти

Виктор Янукович Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Янукович

политика [ версия для печати ]

Адвокат Виктора Януковича считает, что суд с самого начала процесса по делу о госизмене экс-президента Украины действовал под давлением власти.

«Данный состав суда с самого начала действовал в условиях давления со стороны государственной власти», — заявил адвокат Януковича Александр Горошинский.

По его словам, все доказательства обвинения предоставили свидетели, которые в настоящее время находятся у власти и являются «фактическими руководителями данного суда».

Ранее News.ru писал, что Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Приговор зачитал председательствующий судья Владислав Девятко. Арест имущества экс-президента оставлен в силе. Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.


#украина #АРЕСТ #ГОСИЗМЕНА #викторянукович
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