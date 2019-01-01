Абэ назвал условие передачи части Курил Японии

https://news.ru/storage/news/fc7e8e72ce787ba8980f5d66db873298/53b4226c-c5c7-4fff-96e9-c1bd9f0dc2f5_850.jpg Global Look Press)

Возможную передачу части Курильских островов Японии необходимо проводить при полном согласии местных жителей, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Он подчеркнул, что это также не подразумевает переселения россиян с данных территорий.

По его словам, переговоры с самого начала не основаны на позиции «уходите отсюда», передаёт телеканал Asahi.

Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря. Будет увеличено количество береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».