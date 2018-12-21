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Абдулатипов стал постпредом при Исламском сотрудничестве

Рамзан Абдулатипов president.e-dag.ru/Global Look Press

Рамзан Абдулатипов

политика [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Рамзана Абдулатипова постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда Саудовской Аравии.

Российский лидер также постановил освободить Абдулатипова от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru писал, что место Виталия Мутко, ушедшего с поста президента Российского футбольного союза (РФС), может занять сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — депутат Госдумы Игорь Лебедев. Его кандидатуру выдвинула сама фракция, которая намерена настаивать на том, чтобы именно Лебедев возглавил ведомство.


#путин #САУДОВСКАЯАРАВИЯ #назначения #указ #Абдулатипов
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