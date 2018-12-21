Абдулатипов стал постпредом при Исламском сотрудничестве

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Рамзана Абдулатипова постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда Саудовской Аравии.
Российский лидер также постановил освободить Абдулатипова от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Ранее News.ru писал, что место Виталия Мутко, ушедшего с поста президента Российского футбольного союза (РФС), может занять сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — депутат Госдумы Игорь Лебедев. Его кандидатуру выдвинула сама фракция, которая намерена настаивать на том, чтобы именно Лебедев возглавил ведомство.