Абдулатипов стал постпредом при Исламском сотрудничестве

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Рамзан Абдулатипов

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Рамзана Абдулатипова постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда Саудовской Аравии.

Российский лидер также постановил освободить Абдулатипова от обязанностей спецпредставителя президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru писал, что место Виталия Мутко, ушедшего с поста президента Российского футбольного союза (РФС), может занять сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — депутат Госдумы Игорь Лебедев. Его кандидатуру выдвинула сама фракция, которая намерена настаивать на том, чтобы именно Лебедев возглавил ведомство.