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30 детей вернётся из Ирака в Россию 30 декабря

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

По словам президента Чечни Рамзана Кадырова, 30 декабря прибудет самолёт из Ирака с 30 российскими мальчиками и девочками на борту.

Возвращение детей домой было поручением президента России Владимира Путина Кадырову. О том, что оно почти выполнено, последний написал в своём Telegram-канале. Там же он поблагодарил за помощь главу МИДа Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — сообщил Кадыров.

Ранее News.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на жалобу юного видеоблогера на городской водоканал. В ответном посте политик поинтересовался, услышал ли это обращение мэр Грозного.


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