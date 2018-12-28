30 детей вернётся из Ирака в Россию 30 декабря

По словам президента Чечни Рамзана Кадырова, 30 декабря прибудет самолёт из Ирака с 30 российскими мальчиками и девочками на борту.
Возвращение детей домой было поручением президента России Владимира Путина Кадырову. О том, что оно почти выполнено, последний написал в своём Telegram-канале. Там же он поблагодарил за помощь главу МИДа Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — сообщил Кадыров.
Ранее News.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на жалобу юного видеоблогера на городской водоканал. В ответном посте политик поинтересовался, услышал ли это обращение мэр Грозного.