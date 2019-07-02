Нет сомнений, что после прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня этого года, огромное количество чиновников по всей стране выдохнуло с облегчением. «Гроза» их миновала, никто не пожаловался, последствий для их карьеры не будет. Однако было понятно, что самим многочасовым общением с народом президент РФ не ограничится. Последуют поручения главы государства. Так и случилось.

Во вторник, 2 июля, на сайте Кремля был размещен обширный документ. Перечень поручений на этот раз состоит из 12 пунктов с большим количеством подпунктов. Больше всего «досталось» правительству РФ. Дошли до буквы «ж».

Стоит отметить, что во всех поручениях президента РФ указаны чёткие даты исполнения и конкретные фамилии ответственных. Причём почти «завтра» — самый длинный срок исполнения поручений ограничен 1 декабря этого года. А многие ещё и с повторными докладами каждые полгода.

Первым делом Владимир Путин поручил правительству совместно с Государственной думой РФ обеспечить доработку проекта ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», предусмотрев возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не полностью дееспособных граждан, помещённых под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные организации, их родственников и (или) иных лиц. Ответственные — Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. Доклад — до 1 августа 2019 года.

Сергей Лантюхов/News.ru

Кроме того, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

— установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определённую в субъекте Российской Федерации;

— предоставление с учётом ранее данных поручений застройщикам права уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесённых в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость. Срок исполнения — 1 октября 2019 года.

Среди поручений к правительству также пункт о создании механизма сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, который должен обеспечить сдерживание их роста в пределах инфляции. Доклад — до 1 августа 2019 года, далее — один раз в полгода.

В пункте «е» говорится о том, что правительству поручено обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами государственной власти поступающих по горячей линии обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений. А в пункте «ж» предписывается совместно с Генеральной прокуратурой РФ принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства РФ в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики.

Минсельхозу России Путин поручил представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Со сроком исполнения до 1 октября 2019 года.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом РФ, МВД России и ФСБ России президент дал задание проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел.

К 1 августа администрации президента РФ поручено подготовить совместно с Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ и представить предложения по уточнению норм законодательства РФ, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Помимо этого, Путин адресовал три рекомендации всем высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ:

— обеспечить устойчивое водоснабжение населённых пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных акционерным обществом «Корпорация „Московский институт теплотехники“»;

— принять меры по обеспечению медицинских работников жилыми помещениями, предусмотрев в бюджетах субъектов РФ средства на эти цели;

— обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации.