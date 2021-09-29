Зюганова захотели сменить после поведения КПРФ на выборах

В Кремле задумались о смене главы КПРФ Геннадия Зюганова после того, как он заявил о нелегитимности электронного голосования, а его однопартийцы устроили митинги в Москве. Об этом сообщили источники URA.RU. По их данным, о смене Зюганова должны заговорить в октябре на внеочередном отчётно-выборном съезде КПРФ.

В самой партии эту информацию опровергли, но опрошенные изданием политологи говорят, что уход лидера партии давно назрел.

Инсайдер URA.RU в Госдуме отметил , что выходки Зюганова на прошедших выборах могут стоить ему карьеры. Лидер КПРФ поставил под сомнение легитимность избирательного процесса из-за первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, который прошёл по спискам, но не смог преодолеть барьер по одномандатному округу.

Зюганов поддержал своего кандидата и заговорил о фальсификациях в Москве, хотя президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы чистые и он сам проголосовал через госуслуги.

Также Геннадий Зюганов выдвинул Павла Грудинина и депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, о которых в Кремле ещё весной якобы говорили как о «нежелательных», пишет издание.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин прокомментировал ситуацию. Он считает, что в партии «намечается раскол».

Рашкин с командой выступает за более радикальную повестку, а Зюганов выбирает более спокойную риторику. Недавние протесты могут стать катализатором, который ускорит обновление кадров в самой партии, — отметил политолог.

Если бы это произошло перед выборами в Госдуму, КПРФ бы была в «большом стрессе», а после распределения мандатов пора задуматься о перестановках. Вот только сам Зюганов уходить не хочет, «иначе бы он уже это сделал», подвёл итог эксперт.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил прекратить работу мессенджера в России. Он устроил опрос для пользователей приложения, в котором всего два вопроса: закрыть Telegram для пользователей из РФ или приостановить работу агитационных ботов в РФ на два дня голосования.