Зюганова выписали из больницы

Глава фракции КПРФ заявил РИА Новости, что его выписали из Центральной клинической больницы. Политик чувствует себя нормально и уже приступил к работе. О госпитализации депутата в ЦКБ стало известно 11 февраля. Его пресс-секретарь Александр Ющенко ранее рассказал, что парламентарий проходил плановое лечение, потому что такие рекомендации дали медики.

Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой, — сказал лидер КПРФ.

2 февраля в ЦКБ из-за коронавируса был госпитализирован лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) сообщил, что лидер Либерально-демократической партии продолжает ею руководить, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция партии осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии парламентария, и напомнил, что ни один из анонимных источников пока не дал правдивой информации о здоровье Жириновского.

Сообщалось, что у Жириновского были обнаружены серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. «Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжёлое, политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ», сообщил один из источников.